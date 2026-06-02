九州南部付近にある台風6号は、この後、勢力をほとんど落とさずに、東よりに進む見込みです。東海地方に最も近づくのは、3日（水）明け方から昼前にかけてとみられます。 【写真を見る】【台風6号】東海道新幹線 あす(水)始発から一部区間で運転見合わせや運休などのおそれ JR在来線は今夜から計画運休も（2日正午現在）台風情報 交通への影響です。JR東海によりますと、東海道新幹線の計画運休は実施しませんが、3日（水）の始