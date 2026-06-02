「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（１日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平選手が「１番・ＤＨ」で出場。第３打席に中前打を放ち、２戦連続マルチ安打とした。内角の直球を詰まりながらもセンター前へ。大谷は第２打席で左中間への二塁打を放ち、その後先制のホームを踏んだ。５戦連続安打で、１７戦連続出塁としていた。