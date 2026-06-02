台風6号の影響で、東海地方はあす（水）にかけて非常に激しい雨が降り、大雨のおそれがあるとして、気象台が土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。 【画像】「台風6号」いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション 東海地方にはあす最接近か 九州南部付近にある台風6号はこの後、勢力をほとんど落とさずに東よりに進む見込みです。東海地方に最も近づくのは、あす明け方～昼前にかけてとみられます。 三重県で