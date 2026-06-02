【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 3ー3 U-21コートジボワール代表（日本時間6月1日／パルク・デ・スポール）【映像】豪快すぎる「GK股抜きボレー」（実際の様子）U-19日本代表のFWマギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）が、パワフルなボレーシュートを叩き込んだ。値千金の同点弾にファンたちが歓喜している。U-19日本代表は6月1日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB初