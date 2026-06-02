普段から支払いのほとんどをスマートフォンの決済アプリやクレジットカードで済ませている30代の会社員Aさん。ある日、仕事帰りにずっと気になっていた評判のラーメン店を訪れました。期待通りの味に満足し、最後の一滴までスープを飲み干してレジに向かいます。【漫画】「いっぱい食べる君が好き」大盛りラーメンセット＆餃子5皿を注文したギャルそこでAさんは「当店は現金のみの取り扱いです」という小さな貼り紙を見つけ、目