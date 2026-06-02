見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第10週「疾風に勁草（けいそう）を」の第47回が６月2日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】学校をやめることを決めたゆきにりんたちは…内科で研修していたゆきとトメ。患者の小野田が亡くなってしまい、ゆきは寮の部屋に閉じこもり実習を休んでいました。そこへバーンズがやってきて…。ゆきの思いとトメの覚悟が明かされ、S