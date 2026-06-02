新型RAV4の「本命モデル」はこれか？ 最新システム搭載のPHEVを試す6代目となるトヨタ新型「RAV4」の開発コンセプトは「継承と進化」です。キープコンセプトでありながらも、トヨタの次世代戦略である「電動化／知能化／多様化」を盛り込んだ、実は“攻め”のモデルチェンジとなっています。そんななか、今回の試乗ステージに用意されたのはPHEV（プラグインハイブリッド）です。いきなり結論になりますが、PHEVはズバリ