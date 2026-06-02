テレ東にて7月2日（木）から「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」（毎週木曜日深夜24時30分〜）を放送することが決定しました。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作です。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気に満ち溢れたロマンティックホラーを