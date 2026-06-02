私はユリコ（30歳）。11歳年上の旦那・ケイジ（41歳）はバツイチです。何年か前に、性格の合わない前妻が子どもを連れて出て行ったそうです。私は授かり婚と同時に義実家での敷地内同居を始めました。こんなに若い嫁が来て、しかも同居してくれるんだから、さぞ歓迎されるだろうと思っていました。けれど結婚以来、義家族はまったく頼りにならないどころか、生まれたカイト（2歳）やリン（0歳）の面倒すら見てくれないのです。この