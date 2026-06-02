2024年夏の東京を皮切りに、名古屋、大阪、札幌を巡り累計20万人超が来場した体験型展示イベント「行方不明展」が、7月18日（土）から9月6日（日）の期間、埼玉にあるGMOアリーナさいたま 1階特設会場で開催されることが発表された。【写真】貼り紙がすき間なく貼られた壁「行方不明展」過去開催の様子■なぜ行方不明に？今回開催される「行方不明展さいたま 2026」は、ホラー作家・梨、株式会社闇、テレビ東京プロデューサ