＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 事前情報◇2日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子ツアーはメジャー今季第2戦。4日（木）の開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】35年ぶりレフティV優勝クラブセッティング3人1組ですべて1番からティオフ。ディフェンディングチャンピオンの蝉川泰果は清水大成、藤本佳則との組み合わせで午後0時2分にスタ