荒場気象予報士の解説です。台風6号は、2日昼過ぎに種子島・屋久島地方へ最接近し、その後夕方にかけて県本土へ接近する見込みです。今回の台風は、最接近前から雨や風が急激に強まる恐れがあります。現在は、大隅地方を中心に活発な雨雲がかかり続けており、この後夕方にかけて県内各地で雨が続くでしょう。非常に激しい雨や激しい雨により、3日、朝にかけてまとまった雨量となる見込みです。さらに県本土や種子島・屋久島で