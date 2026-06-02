米国女子ツアー「ショップライトLPGA」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【スイング写真】岩井千怜はフェードもドローも自由自在クラブの下ろし方がカギだった今大会で3季ぶりの勝利を挙げたセリーヌ・ビュティエ（フランス）が30万ドル（約4700万円）を獲得。今季通算を58万8422ドル（約9300万円）として、36位から14位にジャンプアップした。日本勢最上位となる4位タイに入った岩井千怜は7万7742ドル（約1200万円