今季は「マスターズ」以来となるメジャー優勝が期待される松山英樹。飛距離と方向性を高いレベルで両立させる彼のスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】右ヒジが下を向いたトップから左足で踏み込む松山のドライバースイング◇◇◇バックスイングでは右太モモ、インパクトからフォローにかけては左太モモでパワーを受け止めているように見えるのが、松山プ