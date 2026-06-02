熊本県荒尾市で初めてとなる「道の駅」のオープンを前に、報道関係者向けの内覧会が開かれました。 【写真を見る】荒尾競馬場跡地に「道の駅」5日オープン物産館や飲食店、避難用の備蓄も熊本・荒尾市 記者「いよいよ6月、荒尾市に道の駅がオープンします。担当者によりますと『防災道の駅』の認定を目指すということです」 道の駅ウェルネスあらおは、荒尾市の競馬場跡地、約5万3千㎡の敷地に建設