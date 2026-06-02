台風6号は、現在、熊本県内の一部が強風域に入っていて、天草地方では暴風警報が発表されています。このあと昼過ぎから夜のはじめ頃にかけ、県内に最接近する見込みです。台風6号は現在、九州の南西付近を時速25キロで北北東に進んでいます。台風の影響で、県内は大気の状態が不安定となり、夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。2日に予想される1時間の雨量は、熊本、阿蘇地方で40ミリ、球磨地方