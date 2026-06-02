高松地方気象台は2日、四国が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より3日早く、昨年より16日遅い。四国では今後1週間、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなる見込み。気象庁はこれまでに、5月に奄美と沖縄地方が、6月1日に九州南部がそれぞれ梅雨入りしたとみられると発表している。