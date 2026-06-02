2日午前9時40分過ぎ、秋田市河辺和田の住宅街の裏山で損傷の激しい性別不明の遺体が見つかった。秋田東署は、近くに住む70代女性がクマに襲われた可能性が高いとみて調べている。駆けつけた警察官が女性の自宅付近でクマ1頭を目撃し、後に駆除された。署や地元消防によると、午前7時20分ごろ、女性と連絡がつかず心配した別居の家族が、自宅の近くに血の付いた布を見つけ、110番した。現場はJR和田駅の北東約1.5キロの住宅街で