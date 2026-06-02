ハロー！プロジェクトの公式サイトは２日、アイドルグループ・つばきファクトリーが３日に予定していたミニライブとお見送り会を台風６号接近により中止すると発表した。当日は東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で１４枚目のシングル「ＦｉｒｅＷｏｒｋｓ／まっぴらだってば！」をお披露目予定だった。ＨＰ上で「台風６号接近による影響を考慮の上、開催を中止とさせていただきます。イベントを楽しみにお待ちいただい