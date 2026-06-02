アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの覚書の締結について、「今後1週間程度で実現できる可能性がある」との見通しを示しました。イランは、イスラエルによる停戦合意違反などを理由に、戦闘終結に向けたアメリカとの対話を停止すると報じられました。これに対しトランプ大統領は1日、SNSで、イランとの協議について「早いペースで継続している」と主張。アメリカメディアに対しては、ホルムズ海峡の開放などに