乃木坂46黒見明香（22）が2日までに自身のインスタグラムを更新。6大学野球“早慶戦”の観戦を報告した。大の野球好きであり、さらに昨年まで現役早大生アイドルとして活動、今春に卒業と大学院への進学を報告していた黒見は「創建100年記念の格別な『早慶戦』母校9回裏での、魂の逆転サヨナラ勝ち熱い試合に涙あふれました…」と感動をありのままに記した。また「両校の高校時代、甲子園の舞台からのライバルや先輩後輩の絆に