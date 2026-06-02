テレビ朝日系「騎士竜戦隊リュウソウジャー」（２０１９年）などで知られる女優の尾碕真花が２日に自身のＳＮＳを更新。所属事務所の退所をめぐる騒動について言及した。尾碕は１日に自身のＳＮＳでオスカープロモーションを退所したと発表。同日に同事務所が「現在も契約期間中」と退所を否定したことで注目を集めていた。この日、尾碕は「関係者の皆様、そしていつも応援してくださる皆様へ」と題し声明を発表。「私は数か