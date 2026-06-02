【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の尾碕真花（25）が6月2日、自身のInstagramを更新。オスカープロモーションの退所をめぐる騒動について経緯を説明した。【写真】25歳朝ドラ女優「雰囲気違う」妹との密着ショット◆尾碕真花、声明を発表尾碕は「本来であれば感謝の言葉のみをお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今回の決断に至った理由についてご説明いたします」と前置き。「私は数か月前より退所の