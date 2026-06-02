【モデルプレス＝2026/06/02】日向坂46の四期・藤嶌果歩が1st写真集（集英社）を8月4日に発売することが決定。あわせて藤嶌のカットとコメントも公開された。【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露◆藤嶌果歩、1st写真集決定本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。解禁カットでは、ぽかぽかと太