【モデルプレス＝2026/06/02】テレビ東京では7月2日から「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」（毎週木曜日深夜24時30分〜）を放送することが決定。女優のかたせ梨乃とグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成がW主演を務める。【写真】JO1メンバー、劇的イメチェン姿を初出し◆「夫婦と16歳」実写ドラマ化決定原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作で、既婚者への一目