世間には色々なレッスン本や動画がありますが『ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本』を手に取ってもらいたい人はどんなゴルファーですか？ 世の中には星の数ほどのゴルフ理論が存在します。だからこそ、情報過多で何から手をつけていいか分からないゴルファーの方がたくさんいるのではないでしょうか？本書では立ち返るべき「基礎」を紹介しています。 世の中のレッスン理論の多くは「どう動