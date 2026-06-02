6月1日夜遅く、福岡市で、高校生が運転する自転車が歩行者をはねる事故があり、54歳の男性が意識不明の状態で病院に運ばれました。 警察によりますと、1日午後11時すぎ、福岡市博多区諸岡で、15歳の男子高校生が運転する自転車が、道路を歩いていた男性をはねました。はねられたのは近くに住む54歳の男性で、意識不明の状態で病院に搬送されました。男子高校生は「下を向いていたら、いきなり歩行者が目の前にいて当たった」