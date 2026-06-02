【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185 円台半ばの壁を突破し後半へステージ移行、186 円大台定着に向けたエネルギー蓄積が続く 先週（5月25日～6月1日）のまとめ 先週のユーロ円は、前回レポートで指摘した「185.22 - 185.50 円の厚い壁」を明確に上抜け、一時 185.98 円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる1週間となった。期間中、27日（水）