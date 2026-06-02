【通貨別まとめと見通し】ポンド円： 円台半ばの壁を突破し後半へステージ移行、 円大台定着に向けたエネルギー蓄積が続く 先週（5月25日～6月1日）のまとめ 先週のポンド円は、前回意識されていた「 円の厚い壁」を明確に上抜け、一時 円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる1週間となった。期間中、27日（水）には一時 円まで突発的に吹き上げる場面や、翌28日（