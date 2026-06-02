東京午前のドル円は１５９．７２円付近までやや強含んだ。５月序盤で日本政府の円買い・ドル売り介入が一巡した後、ドル円は戻り歩調を継続し、１６０円の節目が再び視野に入っている。エネルギー高を背景として日本の貿易赤字や財政赤字がさらに拡大することや、円債利回りのさらなる上昇が警戒されている。トランプ米大統領の発言のように、ホルムズ海峡がまもなく解放されるとは期待されていない。 ユー