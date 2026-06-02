【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21 円台の壁に阻まれるも 9.15 円の岩盤サポートを確認、調整完了から再び上抜けへのエネルギー蓄積局面へ 先週（5月25日～6月1日）のまとめ 先週のメキシコペソ円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いで一時 9.2173 円まで上値を伸ばしたものの、心理的・テクニカル的節目である「9.22 円の手前」で頭打ちとなり失速。その後は一時 9.1493 円まで深い調