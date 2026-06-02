テクニカルポイント ドル円ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前 160.86エンベロープ1%上限（10日間） 160.47ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.71現値 159.2710日移動平均 159.25一目均衡表・転換線 158.87一目均衡表・雲（上限） 158.4921日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.70100日移動平均 157.68エンベロープ1%下限（10