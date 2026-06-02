【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.85 円の手前で再三阻まれるも乱高下を経て強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか 先週（5月25日～6月1日）のまとめ 先週の南アランド円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いでジリ高基調となり、週後半から週明けにかけて一時 9.8453 円まで上値を伸ばしたものの、心理的・テクニカル的節目である「9.85 円の手前」で失速。期間中、28日（木）