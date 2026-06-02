【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円大台到達後に激しい乱高下を挟むも202円台後半で底固め、大台定着へのパワー蓄積が続く 先週（5月25日～6月1日）のまとめ 先週のスイスフラン円は、前回意識されていた203円台前半のレジスタンスをクリアすると、29日（金）には一時 204.205円 まで急伸して待望の204円大台乗せを達成する展開となった。期間中、28日（木）に一時 201.848円 まで深く調整する場面や