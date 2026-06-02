◆米大リーグカージナルス１―２レンジャーズ（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）レンジャーズのＪ・デグロム投手（３７）が、敵地のカージナルス戦に先発し、５回４安打１四球で無失点、８奪三振の好投で今季４勝目を挙げ、通算１００勝（６９敗）を達成した。２０１８、１９年に２年連続サイ・ヤング賞を受賞したデグロム。カージナルスの本拠ブッシュスタジアムでは過去３度の登板で１勝２敗。１６イ