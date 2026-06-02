歌手・中森明菜（６０）の透明感あふれる表情が反響を呼んでいる。２日に自身のインスタグラムを更新し、７月１日に発売される１０年ぶりとなる新シングル「ごめんと、すきと、」を紹介。メロディーの一部も解禁した。通常盤のジャケット写真を披露。空を見上げる明菜の顔に直筆で曲名の「ごめんと、すきと、」としたためられた一枚だ。透明感あふれる雰囲気で、明菜の神秘的な表情もステキ。ネット上では「このジャケ写、