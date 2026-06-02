日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年5月25日〜31日）では、「有料ゲームチャート」1位を『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』が獲得した。27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えたことを受け、『〜V 天空の花嫁』のほか全7作の関連作がTOP10入りした。【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャー