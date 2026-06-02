仕事をしながらイヤイヤ盛りの娘を育てる毎日は、とにかく慌ただしいのひと言です。ある朝、洗濯まで手が回らずに出社。帰宅すると夫が洗濯してくれていました。しかし…。色物を分けずに洗濯機を回していたため、白いシャツに他の服の色が…。ちゃんと分けておいてあったのに、どうして一緒に回すの？しかも、これが初めてじゃないんだよ…。何度も何度も伝えてるのに、どうしてわからないの…？注意するとへそを曲げるため、言い