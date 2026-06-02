9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が起用されたビューティーブランド「Lekarka（レカルカ）」の新WEBCM「ターンオーバーをじる」篇が、きょう2日正午から配信された。メイクやヘアスタイル、衣装は“生まれたままの姿”をイメージしたナチュラルかつシンプルなものとしたほか、表情や小さな動きにも演技を加えないことで、生命感に満ちた宮舘の自然な魅力を「レカルカ」の魅力として描いている。【動画】宮舘涼太の魅力的な表情