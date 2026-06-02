9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が2日、ビューティーブランド「レカルカ」のアンバサダーに就任。都内で行われた『レカルカ新アンバサダー就任発表会』に登壇。会見中に起動したSiriにツッコミ、フォローする一幕があった。【全身ショット】エレガント！赤が映えるスーツ姿の宮舘涼太宮舘が出演する新WEBCMは、きょう2日より配信される。CMでは、メイクやヘアスタイル、衣装は“生まれたままの姿”をイメージしたナチュラル