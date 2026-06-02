5月29日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOと、講師の人気コラムニスト・山本ゆりさんの小学校時代の“思い出トーク”が注目を集めた。 ©ABCテレビ 金曜日は、「ボクでもできる！金曜日」と題し、ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピに、ひとりでチャレンジしているDAIGO。この日は、懐かしの学校給食メニュー