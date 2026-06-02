北陸の飲食業界を対象に食品や調理器具を紹介する展示会が、きょうから高岡市で開かれています。「フードエキスポHOKURIKU」は、富山、石川、福井の食品業界の活性化につなげようと、今回で10回目の開催です。高岡テクノドームには、およそ180の企業や組合などが、食品や設備を出展しています。会場では、余った食材を乾燥させて再び販売できるようにする設備や、大豆アレルギーの対策として、サツマイモなどを