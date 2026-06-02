県内は雲が広がっていて夕方以降は雨が降りそうです。また、台風6号はあすの朝から昼すぎにかけて県内に最も接近する見込みです。台風6号は次第に進路を東寄りに変えながら本州の南岸を進む見込みです。気象台によると富山県内に最も接近するのはあすの朝から昼すぎにかけてとみられ、海沿いの地域では強い風に注意が必要だということです。きょうの県内は雲が広がり、すっきりとしない空模様となっています。日中の予想最高気温は