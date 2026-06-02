お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が1日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。かつての衝撃のエピソードをぶっちゃける場面があった。「太鼓持ち芸人」が話題となると、久保田は「俺はアンチだったから。そういうこうする（ゴマをする）人たちが」と告白した。大阪時代、事務所の先輩にあたるタレント・たむらけんじがカレー店を出店したが「もうたむけん