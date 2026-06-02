2日朝、神奈川・真鶴町の海岸などで女の子とみられる2人を含む女性3人が倒れているのが見つかり、いずれも死亡が確認されました。警察などによりますと2日午前6時ごろ、真鶴町で「海に女性が浮いている」と通報がありました。真鶴半島の「琴ヶ浜」の浜辺に女の子とみられる女性2人が倒れていて、さらに近くの「真鶴港」で成人とみられる女性1人が海面に浮いているのが見つかったということです。3人は、その場や搬送先の病院で死亡