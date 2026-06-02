松本洋平文部科学相松本洋平文部科学相は2日の閣議後記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖での同志社国際高（京都）の学習内容が政治的中立に反すると認定したことについて「政治的活動を行う抗議船として使われる船に生徒を乗せる、極めて異例の事態だった」と述べた。平和学習を巡り、学校現場の萎縮を懸念する指摘が出ていることについては「多様な見方や考え方を示して適切に平和学習をすることは重要だ。沖縄を含めた現場を