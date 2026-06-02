【魔力枯れのダークエルフ 1巻】 6月22日重版出来 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社の「ヤングマガジン」などで連載中の板橋大祐氏によるファンタジーマンガ「魔力枯れのダークエルフ」が好評で、5月20日に発売された単行本第1巻が品薄になっている。 公式Xアカウントで大型重版の決定が告知されており、6月1日には板橋氏も自身のXアカウントで6月22日