インドのロマンティックコメディ映画『With Love（原題）』が、『冴えないボクと映えるキミ』の邦題で9月4日より新宿ピカデリーほか全国順次公開されることが決定した。 参考：アン・ハサウェイがティラノサウルスから逃げ回る『オークストリートの異変』本予告公開 本作は、製作費4000 万ルピー（約6800万円）という比較的コンパクトな予算ながら、世界興収はその10倍となる4億ルピーを記