『風、薫る』（NHK総合）第47話では、かけがえのない仲間がりん（見上愛）と直美（上坂樹里）の元を去った。 参考：『風、薫る』第48話、りん（見上愛）が安（早坂美海）から意外な話を聞く 小野田（宮地雅子）を看取った後、実習を休んでいたゆき（中井友望）。バーンズ（エマ・ハワード）は生徒たちを連れてゆきの部屋へ行き、その場で授業を始める。ゆきも起き上がって参加した。 ゆきは小野田の死にショ