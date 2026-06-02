かたせ梨乃とJO1の豆原一成がW主演を務める連続ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』が、7月2日より毎週木曜日深夜24時30分からテレ東系で放送されることが決定した。 参考：JO1 豆原一成、ME:I MOMONAら“プデュ”出身者たちの大躍進演技でも見せる表現の振り幅 原作は、『少年ジャンプ+』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂